Son Dakika Haberi: Prof. Dr. Naci Görür’den Bingöl depreminin ardından önemli açıklama! İstanbul’da deprem riski…

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yaptığı açıklamalara göre Bingöl'de dün akşam ve bu sabah şiddetli depremler meydana geldi. 5,7 ve 5,6 şiddetinde gerçekleşen deprem binlerce kişiyi sokağa dökerken, büyük panik yarattı. Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedilen depremlerin ardından Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür'den son dakika açıklamaları geldi. Naci Görür, bu noktada büyük bir deprem beklediğini söylerken, İstanbul depremi için de uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de gerçekleşen şiddetli depremin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı;
''Arkadaşlar merhaba, bildiğiniz gibi, Karlıova-Kaynarpınar'da 5,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem KAF ile DAF'ın kesim yerine yakın ancak KAF üzerinde. Bu deprem birçok bakımdan önemli. Birincisi, biz Erzincan-Karlıova arasında Yedisu Fayı üzerinde büyük bir deprem bekliyoruz.
Prof. Dr. Naci Görür, bugün Habertürk'e yaptığı açıklamada;
''İstanbul'un da deprem beklediğini hatta risk oranının yüzde 60'ın üzerine çıktığını belirtmem gerekir. 17 Ağustos 1999 Gölcük/Marmara Depremi'nin ardından 30 yıllık bir süreci bilim insanları olarak ifade etmiştik. Bilimsel olarak 20 yılın ardından bu risk oranı yüzde 62'ye çıkar ve ben İstanbul'un son evreye girdiğini ifade ettim.'' dedi.