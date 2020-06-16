Son Dakika Haberi: Prof. Dr. Naci Görür’den Bingöl depreminin ardından önemli açıklama! İstanbul’da deprem riski…

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yaptığı açıklamalara göre Bingöl'de dün akşam ve bu sabah şiddetli depremler meydana geldi. 5,7 ve 5,6 şiddetinde gerçekleşen deprem binlerce kişiyi sokağa dökerken, büyük panik yarattı. Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedilen depremlerin ardından Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür'den son dakika açıklamaları geldi. Naci Görür, bu noktada büyük bir deprem beklediğini söylerken, İstanbul depremi için de uyarılarda bulundu.