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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı

SON DAKİKA | tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? 'de son vaka sayısı

Son Dakika Haberi... Geçtiğimiz hafta vaka sayısında kritik bir artış yaşanmıştı. Fahrettin Koca Twitter üzerinden corona virüsü vaka sayısı artış hızını işaret ederek vatandaşları gerekli tedbirleri uyumaya çağırdı. İkinci dalga riski bir çok uzman isim tarafından değerlendirilirken günlük corona virüsü vaka sayısı da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 16 Haziran 2020 Salı tarihli koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte, paylaşılan son veriler...

Giriş Tarihi: 16.6.2020 18:59 Son Güncelleme: 16.6.2020 18:59 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı m? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı

vaka sayısı 'de günlük olarak 1500'ün üzerine gördü. Bu gelişmenin ardından bir çok ilde valilikler tarafından ek tedbirler alınırken Bakan Koca sosyal mesafe ve maske için vatandaşları uyardı. Bu nedenle de corona virüsü vaka sayısı milyonlar tarafından yakından takip edilmekte. Peki, son paylaşılan tabloda koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ne kadar? İşte, tarafından kamuoyu ile paylaşılan son tablo...

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 16 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

Fahrettin Koca, en son 15 Haziran tarihli koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı.

İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri ile son değerlendirmeler!

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Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı m? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı

İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları;

Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde.

Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı m? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ SON DURUM - 13 HAZİRAN

Bakan Koca, günlük tabloyu açıklayarak Twitter hesabından şu ifadeyi yaptı:

"Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi."

Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı m? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı

TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISINI GÖSTEREN GÜNLÜK TABLO VE SON DURUM (12 HAZİRAN)

Fahrettin Koca, 12 Haziran tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şu açıklamaları yaptı:

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım.

Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı m? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı

TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISINI GÖSTEREN GÜNLÜK TABLO VE SON DURUM (11 HAZİRAN)

Fahrettin Koca, 11 Haziran tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şu açıklamaları yaptı:

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden;

Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. "Virüsün etkisi azaldı" yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin.

Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı m? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı m? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı m? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı m? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı m? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı m? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı m? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı m? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı m? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı m? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı
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