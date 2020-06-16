SON DAKİKA | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı

Corona virüsü vaka sayısı Türkiye'de günlük olarak 1500'ün üzerine gördü. Bu gelişmenin ardından bir çok ilde valilikler tarafından ek tedbirler alınırken Bakan Koca sosyal mesafe ve maske için vatandaşları uyardı. Bu nedenle de corona virüsü vaka sayısı milyonlar tarafından yakından takip edilmekte. Peki, son paylaşılan tabloda koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ne kadar? İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan son tablo...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en son 15 Haziran tarihli koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı.
İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri ile son değerlendirmeler!
İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları;
Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde.
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ SON DURUM - 13 HAZİRAN
Bakan Koca, günlük tabloyu açıklayarak Twitter hesabından şu ifadeyi yaptı:
"Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi."
TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISINI GÖSTEREN GÜNLÜK TABLO VE SON DURUM (12 HAZİRAN)
Fahrettin Koca, 12 Haziran tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şu açıklamaları yaptı:
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım.
TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISINI GÖSTEREN GÜNLÜK TABLO VE SON DURUM (11 HAZİRAN)
Fahrettin Koca, 11 Haziran tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şu açıklamaları yaptı:
Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden;
Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. "Virüsün etkisi azaldı" yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin.