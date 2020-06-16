SON DAKİKA | Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Türkiye'de son Corona virüsü vaka sayısı

Corona virüsü vaka sayısı Türkiye'de günlük olarak 1500'ün üzerine gördü. Bu gelişmenin ardından bir çok ilde valilikler tarafından ek tedbirler alınırken Bakan Koca sosyal mesafe ve maske için vatandaşları uyardı. Bu nedenle de corona virüsü vaka sayısı milyonlar tarafından yakından takip edilmekte. Peki, son paylaşılan tabloda koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ne kadar? İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan son tablo...

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 16 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en son 15 Haziran tarihli koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı.

İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri ile son değerlendirmeler!

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