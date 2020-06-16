Son dakika: Koronavirüsten sonra ikinci tehlike! KKKA'dan ölenlerin sayısı 18'e ulaştı

Türkiye'de KKKA hastalığında önemli tedavi merkezlerinden biri olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ise baharın başlamasından bugüne kadar 115 vaka görüldü. Tedavi gören hastalardan 8'i hayatını kaybetti, 83 hasta ise sağlığına kavuştu.