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Son dakika: Koronavirüsten sonra ikinci tehlike! 'dan ölenlerin sayısı 18'e ulaştı

kabusu devam ediyor. Bu yıl erken görülen ve geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla vakaya neden olan hastalıkta korkutan rakamlara ulaşıldı. Son dakika haberine göre; dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen KKKA, Türkiye'de 16 Haziran itibariyle 18 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Vaka sayısı ise 492'ye ulaşmış durumda.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.6.2020 13:02 Son Güncelleme: 16.6.2020 13:08 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüsten sonra ikinci tehlike! KKKA'dan ölenlerin sayısı 18'e ulaştı

Türkiye'de, 16 Haziran itibariyle kene ısırmasına bağlı gelişen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi () vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi ise hayatını kaybetti. Sivas'ta ise 8 kişi hayatını kaybederken, 82 kişi iyileşerek, sağlığına kavuştu.

Son dakika: Koronavirüsten sonra ikinci tehlike! KKKA'dan ölenlerin sayısı 18'e ulaştı

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen hastalığı, Türkiye'de de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülüyor. Bu yıl kenelerin erken görülmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan KKKA vakası sayısı gün geçtikçe artıyor.

Son dakika: Koronavirüsten sonra ikinci tehlike! KKKA'dan ölenlerin sayısı 18'e ulaştı

ÖLÜ SAYISI 18'E ULAŞTI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 16 Haziran itibariyle Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 492'ye ulaştı. Kene vakalarından hayatını kaybedenlerin sayısı ise ülke genelinde 18 oldu.

Son dakika: Koronavirüsten sonra ikinci tehlike! KKKA'dan ölenlerin sayısı 18'e ulaştı

Türkiye'de hastalığında önemli tedavi merkezlerinden biri olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ise baharın başlamasından bugüne kadar 115 vaka görüldü. Tedavi gören hastalardan 8'i hayatını kaybetti, 83 hasta ise sağlığına kavuştu.

Son dakika: Koronavirüsten sonra ikinci tehlike! KKKA'dan ölenlerin sayısı 18'e ulaştı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Sivas'ın yanı sıra, Tokat, Yozgat, Giresun gibi çevre illerden gelen hastaların tedavileri yapılıyor.

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Son dakika: Koronavirüsten sonra ikinci tehlike! KKKA'dan ölenlerin sayısı 18'e ulaştı
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