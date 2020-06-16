Son Dakika: Maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen iller hangileri? İşte maske takma zorunluluğu olan iller listesi

Bakan Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirler başta olmak üzere artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarının, valilerin başkanlığında riske karşı kararlar almayı sürdürdüğünü ve maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.

5 İLDE DAHA MASKESİZ ÇIKMAK YASAK

Bakan Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Bununla birlikte 42 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa) maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış oldu.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU ŞEHİRLER…

Corona virüs salgınında Kütahya, Kars, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak, Karaman, Diyarbakır ve Bursa, Ardahan'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.