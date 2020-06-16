Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimlerinin başlayacağı tarih

Hem dünyada hem de ülkemizde çokça popüler olan dijital oyun mağazası Steam'in yaz indirimleri oyun severler tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz kış indirimleri Aralık-Ocak aylarında gerçekleştirilirken, yaz indirimlerinin de Haziran ayında yapılması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl indirim tarihi baz alındığında Steam yaz indirimlerinin 23 ya da 25 Haziran tarihleri arasında başlayacağı tahmin ediliyor.
Yaz Steam Oyun Festivali
Valve, 2020 Yaz Steam Oyun Festivali'nin 9 – 14 Haziran tarihleri arasında düzenleneceğini duyurmuştu ancak etkinlik tarihinde değişikliğe gidildi. Valve, yayınladığı açıklamada Steam etkinliğinin bu yaz sürümünün 16 Haziran – 22 Haziran tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu.