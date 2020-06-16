Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 16 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama, MPİ ile sıralı tam liste burada!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) tarafından yeni yürürlüğe alınan ve online ortamda her gün oynanabilen Süper Piyango oyunun 16 Haziran 2020 Salı çekilişi MPİ tarafından yapılan canlı çekilişle belli olacak. Bugün yapılacak çekiliş için büyük ikramiye kazanma umuduyla bilet alan şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor. 16 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (16 HAZİRAN 2020 SALI)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Süper Piyango 16 Haziran 2020 Salı çekilişi 22.15'te yapılacak canlı çekilişle belli olacak. Günün şanslı numaraları belli olduğunda burada olacak..