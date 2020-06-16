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Taksim'de kafasında maskeyle dolaşan vatandaştan ilginç savunma

"Koronavirüs salgını henüz bitmiş değil..." Yetkililer normalleşme sürecinde sıklıkla bunun altını çiziyor. Sosyal mesafe ve maske konusunda yapılan uyarılara rağmen çok sayıda vatandaşın tedbirsiz davranışlar sergilediği görülüyor. Taksim'de ağzına takması gereken maskeyi kafasına takan bir vatandaşın söylediği sözler ise duyanları hayrete düşürdü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.6.2020 10:33 Son Güncelleme: 16.6.2020 10:56 ABONE OL
Taksim'de kafasında maskeyle dolaşan vatandaştan ilginç savunma

Taksim Meydanı'nda turizm işletmecisi olduğu öğrenilen bir kişinin maskeyi ağzına değil kafasına takması görenleri şaşkına çevirdi. Maskenin faydası olmadığını ve kişisel temizliğe önem verilmesi gerektiğini savunan turizmci, "Maskeyi kafama takıyorum, virüsü kafama takmıyorum" dedi.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) mücadelede korunma yöntemi olarak maskeler önemli bir rol üstleniyor. Bazı vatandaşların kurallara uygun bir şekilde kullandığı maskeleri bazıları ise ya burnunu kapatmıyor, ya çenesinin altında ya da kolunda kullanıyor.
Taksim Meydanında turizm işletmecisi olduğu öğrenilen Gökhan Durgun isimli bir vatandaşın maskeyi kafasına takması görenleri şaşkına çevirdi. Banka önünde beklerken kafasında maskeyle dolanan Durgun, görenlerin dikkatini çekti.

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"BANA GÖRE MASKENİN BİR FAYDASI YOK"

Maskenin faydasının olmadığını ve kişisel temizliğe önem verilmesi gerektiğini anlatan Gökhan Durgun, "Bu maskenin bana göre bir faydası yok. Önemli olan senin kişisel temizliğindir. İnsanlarla uzaktan iletişime geçtiğin zaman dikkat ettiğin zaman bence bulaşmaz. Bunu ben toplu ulaşımlarda, taksiye bindiğim zaman takıyorum, kalabalık bir ortama girdiğim zaman takıyorum. Ama genellikle sigara, su kullandığımdan dolayı mecburiyetten kafama taktım. Kişisel temizlik. Maske kullanmak bence herkesin kendi tercihidir. Kendileri nasıl istiyorsa ona göre kullanabilir. Benim gibi ağza değil kafaya takın. Maskeyi kafama takıyorum, kişisel temizliğimi önem veriyorum. Virüsü kafama takmıyorum. Ben turizmciyim. Bence Türkiye korona virüs vakasında dünya genelinde en büyük başarıyı elde etti. Vaka sayısına ve hastanelere bakarsak bu gerçekten başarıdır. Doğu ve Batı Avrupa'ya baktığımız zaman Türkiye başarılıdır. En kısa zamanda turizmin açılması umut ediyorum. Şu an rezervasyon oranları yüksek. Önemli olan bunu Avrupa düşünsün. Biz güvenli ülkeyiz, güvenli olmasak maskeyi kafamızda taşımazdık. Bizde de bir huy vardır, temizlik" dedi.

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Taksim'de kafasında maskeyle dolaşan vatandaştan ilginç savunma
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