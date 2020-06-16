TOKİ Samsun Canik ve Atakum kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi...

Bir süredir devam eden TOKİ kuraları binlerce dar gelirli aileyi ev sahibi yapmaya devam ediyor. Uygun fiyat ve taksit imkanı nedeniyle başvuru sürecinde yoğun ilgi gören 100 bin konut projesi kapsamında evlerin sahipleri belli olacak. Bugün; TOKİ Samsun Canik ve Atakum konutları sosyal medyada canlı yayınlanacak kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, TOKİ TOKİ Samsun Canik ve Atakum kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? İşte 16 Haziran 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi…

16 HAZİRAN SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Bugün Samsun Canik için 250, Atakum ilçesi için ise tam 950 ev sahiplerini bulacak…