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Canik ve Atakum kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi...

kura sonuçları için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bir süredir devam eden kuralar salgın nedeniyle sosyal medyada naklen yayınlanırken öte yandan başvuruda bulunan vatandaşlar ev sahibi olma hayalleri kurmaya devam ediyor. Bugün 100 bin konut projesi kapsamında TOKİ Canik ve Atakum kura çekilişi konutları kuraları gerçekleşecek. Peki, TOKİ 16 Haziran 2020 kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Samsun Canik ve Atakum kura çekilişi kura sonuçları isim listesi…

Giriş Tarihi: 16.6.2020 10:07 ABONE OL
TOKİ Samsun Canik ve Atakum kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi...

Bir süredir devam eden kuraları binlerce dar gelirli aileyi ev sahibi yapmaya devam ediyor. Uygun fiyat ve taksit imkanı nedeniyle başvuru sürecinde yoğun ilgi gören 100 bin konut projesi kapsamında evlerin sahipleri belli olacak. Bugün; TOKİ Canik ve Atakum konutları sosyal medyada canlı yayınlanacak kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, TOKİ TOKİ Samsun Canik ve Atakum kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? İşte 16 Haziran 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi…

16 HAZİRAN SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Bugün Samsun Canik için 250, Atakum ilçesi için ise tam 950 ev sahiplerini bulacak…

TOKİ Samsun Canik ve Atakum kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi...

2020 KURA SONUÇLARI SORGULAMA VE İSİM LİSTESİ!

İLİ CANİK İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ - 10.00

SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ 950 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ - 12.00

Saatlerinde gerçekleştirilecek olup çekilişleri kurumun sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan canlı yayından takip edebilir aşağıdaki link yardımı ile sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...

İzlemek için tıklayınız...

KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Samsun Canik ve Atakum kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi...
TOKİ Samsun Canik ve Atakum kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi...
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TOKİ Samsun Canik ve Atakum kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi...
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