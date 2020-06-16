Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

Toprağa gömülü bulundu

Yunak ilçesinde, kimlik tespiti henüz yapılamayan çocuğun cesedi, otopsi işlemlerinin ardından kimsesizler mezarlığına defnedildi 'nın Yunak ilçesinde toprağa gömülü bulunan ve kimlik tespiti henüz yapılamayan , otopsi işlemleri sonrası belediye ekiplerince kimsesizler mezarlığına defnedildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.6.2020 20:38 Son Güncelleme: 16.6.2020 20:40 ABONE OL
Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

Emirdağ kara yolu Bayatkulu mevkisindeki ağaçlandırma sahasında 30 Mayıs'ta bir kişinin toprağa gömülü bulduğu için Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde otopsi yapıldı. Bir-iki yaşlarında kız çocuğuna ait olduğu değerlendirilen çocuk için kayıp başvuruları incelendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen çocuğun cenazesi, hastane morgunda bekletildiği iki haftalık yasal sürenin dolmasının ardından belediye ekiplerince alınarak Yunak Merkez Mezarlığının kimsesizler bölümünde toprağa verildi.

Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

Öte yandan, güvenlik güçlerinin olayın aydınlatılması için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi. Yunak-Emirdağ kara yolu Bayatkulu mevkisindeki ağaçlandırma sahasında gezintiye çıkan kişi, açık alanda fark ettiği tümseği ayağıyla eşeleyince çöp poşetine sarılı çocuk cesedini bulduğunu bildirmişti. Yaklaşık bir ay önce öldüğü ve 1-2 yaşlarındaki kız çocuğuna ait olduğu düşünülen ceset, bölgede inceleme yapan jandarma ekiplerinin gözetiminde, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu
Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA