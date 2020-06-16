Yağ lekesi nasıl çıkar? Duvardaki, halıdaki ve pantolondan kurumuş yağ lekesi nasıl çıkar?

Gün içinde yemek yaparken veya şık bir davetteyken üzerimize dökülen yağ lekesi can sıkıcı bir durumdur. Duvara sıçrayan inatçı yağ lekeleri kötü bir görüntüye sebep olabilir. Üzerinize dökülen yağ lekesi için hemen müdahale etmek gerekir. Leke çıkarmada en etkili uygulama lekenin cinsi ve ne zorlukta olduğu bilmektir. Duvarda, halıda veya pantolondaki lekelere hızlı müdahale etkin çözüm yöntemine kavuşturur. Peki Yağ lekesi nasıl çıkar? Motor yağı lekesi nasıl çıkar, yağ lekesi izi kalır mı? Duvardaki, halıdaki ve pantolondan kurumuş yağ lekesi nasıl çıkar?

YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Günlük hayatta evde, dışarıda veya iş yerinde yağ lekeleriyle karşılaşabiliriz. Yemek yaparken, araba motorunu temizlerken, şık bir davete katılırken üzerimize yağ dökülmesi durumunda hemen müdahale etmek isteriz. İnatçı yağ lekelerinden kurtulmak epey zamanımızı alabilir. Bu gibi durumlarda evde uygulayabileceğiniz pratik yöntemler yağ lekeleri için iyi gelebilir. İşte, yağ lekesi çıkarma yöntemleri;

Tuz veya bir miktar karbonat: Kıyafetlerinize dökülen yağ lekesi için iyi gelecektir.

Beyaz sabun: Çarşaf, masa örtüsü veya halıya dökülen yağ lekesi için uygulayabilirsiniz.

Tuz, karbonat ve amonyak: Koltuğunuza, sert kumaşlara dökülen yağ lekesinin çıkması için ideal bir yöntemdir.

Nişasta, un, tuz: Motor yağı lekesi için uygulanır. Karışım 15 dakika bekletilir. Amaç nişastanın motor yağını emmesi ve nişastanın yağı kendi içine hapsetmesidir.

DUVARDAKİ YAĞ LEKESİ NASIL GEÇER?

Ev hanımlarının en sevmediği şey duvardaki yağ lekesi izleridir. Yemek yaparken, kızartma yaparken sıçrayan yağ lekeleri görüntüsü pek hoş değildir. Duvardaki yağ lekesi için doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz.

Duvardaki yağ lekesini çıkarmak için kullanacağınız yöntemler;

Amonyaklı yüzey temizleyici, Sıcak su, Sprey şişesi: Karışımı biraz çalkalayın ve alana püskürtün. Bir fırça veya naylon bir süngerle çok bastırmadan yüzeyi ovalayın. Biraz bekletin ve kontrol edin.

Beyaz sirke, Sprey şişesi, Temiz bez: Hazırlanan çözeltiyi yağ lekesinin üzerine püskürtün ve birkaç dakika bekletin. En son yine silin ve beklemeye bırakın.

Karbonat, ılık su, Bulaşık süngeri, Nemli bez: Temiz bulaşık süngerinin sert kısmıyla bölgeyi leke kaybolana kadar hafifçe ovalayın. En son bölgeyi silin ve temizleyin.

MOTOR YAĞI LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Motor yağı lekesi için nişasta, un, tuz gibi ürünlerin karışımını yapabilirsiniz. Karışım 15 dakika bekletilir. Amaç nişastanın motor yağını emmesi ve nişastanın yağı kendi içine hapsetmesidir.

PANTOLONDAKİ YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Kıyafetlerimizde oluşan yağ lekesi için tuz uygulayabilirsiniz. Tuzu oluşan yağ lekesinin üzerine korkmadan boca edip, elinizle tuzun üzerine hafifçe bastırıp leke üzerinde dağılmasını sağlayabilirsiniz.

HALIDAKİ YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Halılarda oluşan yağ lekesi için bol sıcak su ve bulaşık deterjanı uygulayabilirsiniz.

KURUMUŞ YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Kurumuş yağ lekesi içi çözücülü bulaşık sabunu veya deterjanı kullanabilirsiniz. Buna ek olarak limon suyu ekleyebilirsiniz.

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