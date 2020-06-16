İstanbul Emniyet Müdürü değişti! Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş kimdir? Zafer Aktaş nereli ve kaç yaşında?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla birlikte 5 ilin emniyet müdürlüğünde değişiklik yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürü olarak ise Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş getirildi. Daha önce Muş İl Emniyet Müdürü ve Adana Emniyet Müdürü görevlerinde bulunan yeni İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

YENİ İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR ZAFER AKTAŞ KİMDİR?

1964 yılında Çanakkale'de doğdu.

1983 yılında Polis Kolejinden, 1987 yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırasıyla Gaziantep, Diyarbakır, İstihbarat Daire Başkanlığı, Ankara, Ordu, Mardin ve Bolu Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birim ve rütbelerde görev yaptıktan sonra 2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Tefitş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı.