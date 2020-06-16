Zengin Suriyelileri hedef alan çete çökertildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Arapça konuşan ve Suriyeli gibi hareket eden polisler istihbarı faaliyetlerde bulunurken bir suç örgütünün varlığını tespit etti. Bu bilgi üzerine Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli yağma' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarına karışanların oluşturduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik 6 aylık teknik ve fiziki takip yapıldı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda senet, tapu senetleri, bir miktar esrar ve kokain ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi.