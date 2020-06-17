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17 yaşındaki cezaevi firarisi yakalandı

'de, hakkında 36 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan A.O. (17), polis ekiplerince yakalandı. A.O., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.6.2020 16:22 ABONE OL
17 yaşındaki cezaevi firarisi yakalandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan aranan A.O.'nın İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla A.O. yakalanarak, gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında 2 ayrı davadan kesinleşmiş 36 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası olduğu ortaya çıkan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu saptandı. 5 ayrı suç dosyasında da arama kaydı bulunan A.O., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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17 yaşındaki cezaevi firarisi yakalandı
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