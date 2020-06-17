4 ay sonra aynı kaderi paylaştı!

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Elazığ'da, görüşmek istemediği babası Mikail K. tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Merve K.'nin (20) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yürek burktu. Merve K.'nin, şubat ayında, Ankara'nın Çubuk ilçesinde babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız (17) ile ilgili, 'Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor.