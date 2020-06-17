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4 ay sonra aynı kaderi paylaştı!

Elazığ'da Mikail K. (63), kendisiyle görüşmek istemediği iddiasıyla kızı .'yi (20) tabancayla vurarak, öldürdü. Aynı silahla kendisini de ağır yaralayan Mikail K., hastanede tedaviye alındı. Merve K.'nin, şubat ayında, 'nın Çubuk ilçesinde babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız cinayetiyle ilgili, 'Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor. Her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız siz de keşke' mesajını paylaştığı ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.6.2020 18:47 Son Güncelleme: 17.6.2020 18:49 ABONE OL
4 ay sonra aynı kaderi paylaştı!

Olay, Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'taki 3 katlı Ekici Apartmanı'nın bodrum katında meydana geldi.

Babasından boşanan annesiyle Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan ., gireceği sınav için ağabeyinin Elazığ'daki evine geldi. Kızının kentte olduğunu öğrenen baba Mikail K., iddiaya göre, merkeze bağlı Elmapınar köyünden gelip, görüşmek istedi. Merve K., babasıyla görüşmek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mikail K., tabancasını çıkararak, kızına ateş açtıktan sonra kendisini de vurdu.

4 ay sonra aynı kaderi paylaştı!

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde .'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar teşebbüsünde ağır yaralanan Mikail K. ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 ay sonra aynı kaderi paylaştı!

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Elazığ'da, görüşmek istemediği babası Mikail K. tarafından tabancayla vurularak, öldürülen .'nin (20) hesabından yaptığı paylaşım, yürek burktu. Merve K.'nin, şubat ayında, 'nın Çubuk ilçesinde babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız (17) ile ilgili, 'Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor.

4 ay sonra aynı kaderi paylaştı!

Her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız siz de keşke' mesajını paylaştığı ortaya çıktı.

4 ay sonra aynı kaderi paylaştı!
4 ay sonra aynı kaderi paylaştı!
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4 ay sonra aynı kaderi paylaştı!
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