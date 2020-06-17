5 asırlık Kuran-ı Kerim İngiltere’de bulundu

Osmanlı döneminde 1495 ile 1538 arasında yaşayan Hattat Mustafa Dede tarafından kaleme alınan el yazması Kuran-ı Kerim, Sultan İkinci Abdülhamit'in koleksiyonuna aitti. Kuran-ı Kerim, varislerden Ekrem Çır'a kaldı. Çır, tarihi eseri Kapalı Çarşı'daki dükkânında muhafaza ediyordu. Çır, 24 Şubat 2015 günü iki maskeli soyguncu tarafından gasp edildi. Çır, olayla ilgili şikayetçi olurken gaspçıya ait olan sigara izmaritinden DNA profili tespit edildi. Gözaltına alınan Nurettin G., Kuran-ı Kerim'i başkasına sattığını itiraf etti. Nurettin G., gasp suçundan yargılanırken, Çır, tarihi Kuran'ın geçtiğimiz aylarda Christie's Müzayede firması tarafından İngiltere'nin Londra şehrinde, "Art of the Islamic Historical Artifacts's" isimli mezatta satışa sunulduğunu gördü. Çır'ın başvurusu üzerine savcılık, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği platformu üzerinden Birleşik Krallık adli makamlarına durumu ihbar etti. İngiltere yetkililerince müzayedede satışa sunulan tarihi eser incelemeye alındı ve Türk makamlarına esere ait fotoğraf ve video görüntüleri gönderdi. Bilirkişi, görüntüler üzerinde inceleme yaptı.Çır tarafından sunulan görsellerin bir sayfasında su lekesinin bulunduğu ve İngiltere'den gönderilen resimlerle birebir eşitlik gösterdiğini beyan eden bir rapor sundu.Eserin iade edilmesi için Savcı Sami Şahin tarafından Avrupa Adli Yardım Sözleşmesi kapsamında hazırlanan, adli yardımlaşma talep dilekçesi, Birleşik Krallık yetkili adli makamlarına gönderildi.