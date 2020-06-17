A101 18 Haziran 2020 kataloğu ile haftanın yıldızları ve fırsat ürünlerini kaçırmayın! A101'de bu hafta hangi indirimli aktüel ürünler var?

A101'de bu hafta neler var? Her hafta indirimli fırsat ürünü arayan vatandaşların merak ettiği A101 kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulan A101 18 Haziran kataloğu, her hafta olduğu gibi bu hafta da onlarca çeşit ürünü içeriyor. Haftanın yıldızları arasında TOSHIBA Full HD Smart LED TV, Amazfit Bip akıllı saat, Altus derin dondurucu ve iki kişilik çadır bulunuyor. Bunun yanında, makyaj malzemesi ve evini zenginleştirmek isteyenler için de cazip fırsat ürünleri bulunuyor.

A101 18 HAZİRAN 2020 KATALOĞU YAYINLANDI

Haftanın A101 aktüel ürüneri, yarın raflarda yerini alacak. A101 18 Haziran kataloğu hakkında bilgi edinmek isteyenler her zaman olduğu gibi yine doğru yerdeler.

İşte, 18 Haziran A101 aktüel ürünleri listesi kataloğu;