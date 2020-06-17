Anne nöbeti

Antalya'da ikinci çocuğuna 5.5 aylık hamileyken geçirdiği kalp krizi sonrası bebeğini düşüren 33 yaşındaki Zeynep Yıldız, beyninin oksijensiz kalması nedeniyle 2.5 yıldır yatağa bağlı yaşıyor.Doktorların herhangi bir teşhis koyamadığı Yıldız, konuşamıyor, hareket edemiyor ve mideye tüp koyma işlemiyle mamayla besleniyor. Doktorların 'aniden ayağa kalkacak' dediği genç kadının 9 yaşındaki oğlu Yusuf ise annesinin başından bir an olsun ayrılmıyor, onunla konuşarak içini döküyor. Her anneler gününde, doğum günlerinde, sevgililer gününde annesine şiirler ve mektuplar yazan Yusuf, hazırladığı özlem dolu yazıları da annesinin yatağının kenarlarında bulunan perdelere sabitliyor. Yusuf'un en son anneler gününde yazdığı duygu dolu mektupta ise şu satırlar yer aldı: "Seni çok seviyorum. Sen konuşamıyorsun ama bizi duyuyorsun. Sen dünyanın en güzel kadınısın. Sen istersen şimdi bile kalkarsın. Dünyanın en fedakar annesi, anneler günün kutlu olsun. Hadi kalk. Gökyüzündeki tüm yıldızları ayaklarına sersem, bir değil, bin yıl sırtımda gezdirsem melek annem, yine de hakkını ödeyemem. Annem, anneler günün kutlu olsun."Annesini çok özlediğini söyleyen Yıldız, "İnşallah en yakın zamanda ayağa kalkar, koşar ve yürür" dedi.