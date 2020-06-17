Babalar Günü ne zaman? 2020 Babalar Günü bu hafta sonu mu?

Babalar günü için sayılı günler kala binlerce vatandaş babasına alacağı hediyenin peşine düşmüş durumda. Her yıl haziran ayının üçüncü Pazar gününde kutlandığı bilinen bu günde; güzel sözlerle, hediyelerle babaların ve baba adaylarının mutlu edilmesi sağlanırken aynı zamanda toplumdaki yerleri ve önemi bir kez daha anılıyor. Peki, Peki, Babalar Günü ne zaman? Bu Pazar Babalar Günü mü?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? BU HAFTA SONU BABALAR GÜNÜ MÜ?

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan babalar günü, bütün babaların ve baba adaylarının onuruna yapılan bir gelenek haline gelmiştir. Sonsuz fedakarlıkları ve koşulsuz sevgileriyle evlatlarının bir ömür koruyucusu olan babaların şerefine kutlanan bu tarih için geri sayım şimdiden başladı…