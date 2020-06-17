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ne zaman? 2020 Babalar Günü bu hafta sonu mu?

Küçük yaştan itibaren koşulsuz sevgileri ile adeta bir koruyucu olan babaların anlam ve öneminin ön plana çıktığı 2020 için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş haziran ayında kutlandığı bilinen bu tarih öncesi babalarını mutlu edebilmek için çeşitli hediye arayışına çıkarken öte yandan tam tarihi de öğrenmek istiyor. Peki, 2020 Babalar Günü ne zaman, hangi gün? İşte Babalar günü tarihi…

Giriş Tarihi: 17.6.2020 11:12 ABONE OL
Babalar Günü ne zaman? 2020 Babalar Günü bu hafta sonu mu?

için sayılı günler kala binlerce vatandaş babasına alacağı hediyenin peşine düşmüş durumda. Her yıl haziran ayının üçüncü Pazar gününde kutlandığı bilinen bu günde; güzel sözlerle, hediyelerle babaların ve baba adaylarının mutlu edilmesi sağlanırken aynı zamanda toplumdaki yerleri ve önemi bir kez daha anılıyor. Peki, Peki, Babalar Günü ne zaman? Bu Pazar Babalar Günü mü?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? BU HAFTA SONU BABALAR GÜNÜ MÜ?

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan babalar günü, bütün babaların ve baba adaylarının onuruna yapılan bir gelenek haline gelmiştir. Sonsuz fedakarlıkları ve koşulsuz sevgileriyle evlatlarının bir ömür koruyucusu olan babaların şerefine kutlanan bu tarih için geri sayım şimdiden başladı…

Babalar Günü ne zaman? 2020 Babalar Günü bu hafta sonu mu?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

21 Haziran 2020 Pazar günü kutlanacak.

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

• Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

• Zor zamanları kolay geçirmek için yanınızdan hiç eksik olmaması gereken ilk kişi kimdir tabi ki babamız. Babalar gününüz kutlu olsun...

• Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun.

• Benzemez hiç bir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.

• Gölgen yeter BABAM...Babalar Günün Kutlu Olsun...

• Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun Babam.

• İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.

Babalar Günü ne zaman? 2020 Babalar Günü bu hafta sonu mu?
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Babalar Günü ne zaman? 2020 Babalar Günü bu hafta sonu mu?
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