ERZINCAN'IN Kemaliye ilçesinde, önceki akşam Fırat Nehri'ne uçan araçtaki 4 kişi ölmüştü. Dün sürücü Mehmet Dil'in de (62) cesedi bulundu. Tekneyle yardıma giden Güven Güldal, Kader İlçin'in (30), "Beni bırakın bebeklerimi kurtarın" dediğini belirtti. Kırşehir'de Erdem Mergen'in kullandığı araç takla attı. Mergen'in, eşi Bahar Mergen (26) ve oğlu Mustafa Can Mergen (5) öldü. İzmir-Çeşme otoyolunda trafik kazası sonrası alev alan otomobilde bulunan İbrahim Örsçelik (40) ile kızı İlayda Örsçelik (15) öldü hayatına kaybetti.