Bingöl’de depremin yaraları sarılıyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 18 kişinin yaralandığı 5.7 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremin ardından AFAD koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları, jandarma, Türk Kızılay, belediye, itfaiye, özel sağlık kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bölgeye 127 araçla 998 personel ulaştırıldı. Depremzedelere 4 bin 308 çadır, 7 bin 200 uyku seti, 3 bin 300 yatak, 9 bin 500 öğün yemek, 2 bin 232 mutfak seti sağlandı. Valilikçe depremden etkilenen çocuklara oyuncak dağıtıldı. Depremden etkilenen bölgelerde kurulan çadırlarda yaşam sürüyor. Türk Kızılay ekipleri de depremden etkilenen köylerde vatandaşlara Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı. Depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 22 vatandaşın taburcu edildiğini, 4 vatandaşın tedavilerinin ise sürdüğünü bildirdi. İkinci deprem sonrası etkilenen Erzurum'da bir ve Bingöl'de 8 kişi taburcu edildi. Türk Kızılay tarafından bölgeye 12 bin 500 kişilik sıcak yemek, 4 bin kumanya, 75 gıda kolisi ve 5 bin kişilik sahra mutfak kiti ulaştırıldı. Bingöl'de 953 ve Erzurum'da ise 458 çadırın kuruldu. Kaynarpınar köyü muhtarı Özbek Abaylı, tüm devlet kurumlarının yardımlarına koştuğunu belirterek "Bize yetiştiler, çadır verdiler, gıda yardımı da yapıyorlar. Yatak olsun, yorgan olsun her desteği sunuyorlar" dedi. AA