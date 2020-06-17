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Bir ilde daha takma zorunluluğu getirildi

Kırşehir'de, son günlerde artan koronavirus vakaları nedeniyle İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sokağa çıkanlara takma zorunluluğu getirildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.6.2020 13:38 Son Güncelleme: 17.6.2020 13:51 ABONE OL
Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi

Kırşehir'de, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle il merkezinde nüfus yoğunluğunun olduğu cadde ve meydanlarda, maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi

Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hastalığın kontrolü ve yayılımının engellenmesinde kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemli hale geldiği değerlendirildiğinden, il merkezimizde nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğun olduğu; Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı, Belediye Kavşağı, Terme Caddesi, Aşıkpaşa Bulvarı, Türbe Kavşağı, Belediye Kavşağı, Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Bulvarı, Atatürk Caddesi, Yenice Şubesi Kavşağı, Cacabey Meydanı, Kentpark'ta, vatandaşların ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarını zorunluluğu getirilmiştir" denildi.

Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi

Maskesiz çıkmanın yasak olduğu diğer iller şöyle:

Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son; Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Bitlis, Yalova, Şanlıurfa'da da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Bununla birlikte Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış oldu.

Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi

takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 lira.

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Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi
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