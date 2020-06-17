CANLI | TOKİ Giresun ve Gümüşhane kura çekilişi yayını: 2020 Gümüşhane ve Giresun TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama

TOKİ Gümüşhane ve Giresun kura çekilişi sonuçları için başvuru yapan binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi. Bugün erken saatlerde başlayan TOKİ Giresun Aksu ve Gümüşhane Şehzadeler kura çekilişleri canlı olarak yayınlanıyor. Peki, TOKİ Gümüşhane ve Giresun kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte, bugün gerçekleşecek olan TOKİ Giresun, Gümüşhane çekilişlerine ilişkin detaylar ve TOKİ Kayseri kura çekilişi canlı yayın sayfası…

TOKİ GÜMÜŞHANE VE GİRESUN KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Giresun Merkez Aksu Toplu Konut projesi saat 10:00'da, Gümüşhane toplu konut projesi 15:00'te belli oluyor.