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Haberler Yaşam Haberleri CANLI | TOKİ Giresun ve Gümüşhane kura çekilişi yayını: 2020 Gümüşhane ve Giresun TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama

CANLI | Giresun ve kura çekilişi yayını: 2020 Gümüşhane ve Giresun TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama

Giresun Aksu ve Şehzadeler kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. 81 ilimizin farklı ilçe ve bölgelerinde inşa edilen sosyal konutlar sahiplerini buldu. Şubat ayının sonunda başlayan çekilişler Haziran'da da devam ediyor. TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru yapanlar, ‘TOKİ Giresun ve Gümüşhane kura çekiliş sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 2020 TOKİ Gümüşhane ve Giresun kura çekimi canlı yayını sayfası, sonuçlar ve isim listeleri hakkında bilgiler.

Giriş Tarihi: 17.6.2020 11:02 Son Güncelleme: 17.6.2020 11:04 ABONE OL
CANLI | TOKİ Giresun ve Gümüşhane kura çekilişi yayını: 2020 Gümüşhane ve Giresun TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama

ve Giresun kura çekilişi sonuçları için başvuru yapan binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi. Bugün erken saatlerde başlayan TOKİ Giresun Aksu ve Gümüşhane Şehzadeler kura çekilişleri canlı olarak yayınlanıyor. Peki, TOKİ Gümüşhane ve Giresun kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte, bugün gerçekleşecek olan TOKİ Giresun, Gümüşhane çekilişlerine ilişkin detaylar ve TOKİ Kayseri kura çekilişi canlı yayın sayfası…

TOKİ GÜMÜŞHANE VE GİRESUN KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Giresun Merkez Aksu Toplu Konut projesi saat 10:00'da, Gümüşhane toplu konut projesi 15:00'te belli oluyor.

CANLI | TOKİ Giresun ve Gümüşhane kura çekilişi yayını: 2020 Gümüşhane ve Giresun TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama

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2020 Gümüşhane ve Giresun TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama: TOKİ Giresun ve Gümüşhane kura çekilişi yayını! | Video

CANLI | TOKİ Giresun ve Gümüşhane kura çekilişi yayını: 2020 Gümüşhane ve Giresun TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama
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CANLI | TOKİ Giresun ve Gümüşhane kura çekilişi yayını: 2020 Gümüşhane ve Giresun TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama
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