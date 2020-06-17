Başkan Erdoğan, Süleyman Demirel'i andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Haziran 2015'te hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Demirel'in milletin gözünde yer edindiğini söyleyen Erdoğan, mesajında ''Siyasi yaşamı ve kişiliği ile Türk siyasetinde iz bırakan Süleyman Demirel, ülkemize kazandırdığı eser, hizmet ve yatırımlarla da milletin gönlünde bir yer edinmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i vefatının senei devriyesinde rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.