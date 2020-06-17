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'da baba dehşeti... Görüşmek istemeyen kızını öldürdü!

'da Mikail K. (63), kendisiyle görüşmek istemediği iddiasıyla kızı Merve K.'yi (20) tabancayla vurarak, öldürdü. Aynı silahla kendisini de ağır yaralayan Mikail K., hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.6.2020 13:10 Son Güncelleme: 17.6.2020 13:21 ABONE OL
Görüşmek istemeyen kızını öldürdü kendisini de yaraladı!

Olay, Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'taki 3 katlı Ekici Apartmanı'nın bodrum katında meydana geldi. Babasından boşanan annesiyle Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan Merve K., gireceği sınav için ağabeyinin 'daki evine geldi.

Görüşmek istemeyen kızını öldürdü kendisini de yaraladı!

Kızının kentte olduğunu öğrenen baba Mikail K., iddiaya göre, merkeze bağlı Elmapınar köyünden gelip, görüşmek istedi. Merve K., babasıyla görüşmek istemeyince aralarında tartışma çıktı.

Görüşmek istemeyen kızını öldürdü kendisini de yaraladı!

KIZINA ATEŞ AÇTIKTAN SONRA...

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mikail K., tabancasını çıkararak, kızına ateş açtıktan sonra kendisini de vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Merve K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar teşebbüsünde ağır yaralanan Mikail K. ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elazığ'da baba dehşeti... Görüşmek istemeyen kızını öldürdü!
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