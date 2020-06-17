Elmalı Barajı’nda tedirgin eden görüntü

İstanbul'a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı Barajı'nın üzerinde kirli tabaka oluştu. Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilen Elmalı Barajı üzerinde oluşan yeşil tabaka drone ile havadan görüntülendi. Elmalı Barajı'nda görülen kötü görüntü tedirginliğe neden oldu. Baraj, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yaklaşık 2 yıl önce bakıma alınmıştı. Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da elden geçirilmişti.