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’da korkunç kaza! Otomobil yayayı ezdi...

Cinayet gibi kazanın görüntüsü kanınızı donduracak! 'da bir araç, yolun karşısına geçmek için bekleyen gence çarpıp altına aldı, sonra üzerinden geçti. Feci şekilde yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.6.2020 11:31 ABONE OL
Erzurum’da korkunç kaza! Otomobil yayayı ezdi...

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, kaldırımda yürüyen genci ezdi. Cinayet gibi kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

YAYAYI EZİP REFÜJE ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, olay 13 Haziran Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Aziziye ilçesi Dadaşkent semti Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen yayayı ezerek refüje çıktı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Erzurum’da korkunç kaza! Otomobil yayayı ezdi...
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