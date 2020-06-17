Fondöten lekesi nasıl çıkar? Kurumuş fondöten lekesi kıyafetten nasıl temizlenir?

Kadınların günlük hayatlarında kullandıkları kozmetik ürünlerinin başında gelen fondöten bazı durumlarda kıyafetlere bulaşabilir. Bu zorlu lekeyi çıkartmak için birden fazla yöntem bulunurken sizler için bazı kurtarıcı önerileri bir araya derledik. Kıyafetlerinizde fondöten lekesi varsa ve bu lekelerden kurtulmak için çözüm arıyorsanız bu içeriğimiz tam da size göre. Peki, Fondöten lekesi nasıl çıkar? İşte yanıtı…

FONDÖTEN LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Başlamadan önce bir kaşık veya bezle mümkün olduğunca çıkarın, fazla ovalamamaya dikkat edin. Yıkama deterjanı ile ön işlem yapın ve normal şekilde yıkayın. Kurutma makinesinde kurutmaktan kaçının - yüksek ısı kalan lekelerin çıkarılmasını zorlaştırabilir. Sıvı ürünler, giysilerinizin lifleri tarafından hızla emilir, bu nedenle fazla ürünü bir bıçak veya kaşıkla yavaşça çıkararak başlayın. Lekeyi temiz bir bezle veya kağıt havluyla hafifçe silin. Lekeyi yaymamak adına yatay değil dikey hareket edin. Etkilenen bölgeye az miktarda çamaşır deterjanı (toz veya sıvı olabilir) dökün ve solüsyonu leke haline getirmek için ön işlem olarak parmaklarınızı kullanın. Herhangi bir temizlik ürünü kullanırken, daima kumaş için uygun olup olmadığını kontrol etmek için talimatları okuyun ve önce kıyafetin çok görünmeyen bir yerinde test edin.

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Normal şekilde yıkayın ve havada kurumaya bırakın. Leke hala kalkmadıysa, tüm temizleme işlemini tekrarlayın.

Leke tamamen gidene kadar kurutmayın, çünkü kurutucunun yüksek ısısının altına lekeli bir giysi koymak lekeyi daha kalıcı hale getirebilir. Ancak bu işlemleri tekrar tekrar uygulamak kumaş üzerinde tüylenmeye sebep olabilir.

FONDÖTEN LEKESİ ÇIKARTMA YÖNTEMLERİ

Beyaz Sirke: Bu yöntem gömlek veya tişörtlerinizin yakalarında oluşan fondöten lekesi için adeta birebir. Öncelikli olarak beyaz sirke alıp, leke olan bölüme sirkeyi dökün ve bekletin. Bir süre bekledikten sonra ise lekeyi hafifçe fırçalamanız gerekiyor. Ardından yapmanız gereken ise çamaşır makinesine atarak kıyafetinizi gerekli sıcaklık ve programda yıkamanız.

Tıraş Köpüğü: Bir diğer yöntem ise aslında oldukça bilindik olanıdır. Tıraş köpüğünü lekenin üzerine sıkıp beklettikten sonra yine çamaşır makinesinde yıkamalısınız. Bu yöntem kesin bir çözüm olmasa da bazı fondöten lekeleri üzerinde etkisi bulunur.

Bulaşık Deterjanı: Son olarak sıvı bulaşık deterjanını fondöten lekesinin üstüne sıkabilir ve sonrasında bir süre beklettikten sonra çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

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