Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gün dönümü nedir, nasıl olur? 2020 Yaz gün dönümü ile en uzun gün ne zaman yaşanacak?

nedir, nasıl olur? 2020 Yaz gün dönümü ile en uzun gün ne zaman yaşanacak?

Haziran ayında yaşanacağı bilinen "" olayı ile beraber ülkemizin de bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de gündüzlerin süresi uzamaya başlayacak. "En uzun gün" şekliyle anılan bu doğa olayında güneş ışınları yengeç dönencesine tam 90 derecelik açı ile düşüyor. Çoğu kişiye göre; Yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen bu tarihle alakalı detayları haberimizde derledik. Peki, Yaz gün dönümü ne zaman, hangi tarihte yaşanacak? 2020 Gün dönümü yani en uzun gün ne zaman? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.6.2020 15:02 ABONE OL
Gün dönümü nedir, nasıl olur? 2020 Yaz gün dönümü ile en uzun gün ne zaman yaşanacak?

Yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin iki yarımkürede en büyük açılarla düştüğü için sayılı günler kaldı. Bu olayın yaşanması ile beraber gündüz ve gece süresinin kısalıp uzamaya başladığı bilinirken Yaz gündönümünde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Bu durum ise gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamasını sağlamaktadır. Buna göre; gün dönümü ne zaman, hangi tarihte yaşanacak? 2020 Yaz gün dönümü denilen en uzun gündüz ne zaman yaşanacak? Sorusunun yanıtı ve tüm detaylar haberimizde…

GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN YAŞANACAK? 2020 EN UZUN GÜNDÜZ NE ZAMAN?

Haziran ayının başlamasıyla birlikte, yaz gün dönümü vatandaşların merak ettiği konular arasında yerini almış oldu. Güneş ışınlarının açı değiştirerek dünyaya ulaşmasının neticesinde yaşanacak olan en uzun gün 21 Haziran tarihinde gerçekleşecek…

Gün dönümü nedir, nasıl olur? 2020 Yaz gün dönümü ile en uzun gün ne zaman yaşanacak?

GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN YAŞANACAK? 2020 EN UZUN GÜN NE ZAMAN?

21 Haziran tarihi, güneş ışınlarının, kuzey yarım kürede Yengeç Dönencesi'ne 90 derece açı ile gelmesi dolayısıyla en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşanmasıyla sonuçlanacak.

'Yaz gündönümü' olarak da bilinen 21 Haziran'da, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik geldiği için aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçiyor. Bunun doğal sonucu olarak kuzey yarım kürede gündüzler gecelere göre daha uzun oluyor. Kuzey yarım kürede 'yaz mevsiminin başlangıcı' kabul edilen bugünden itibaren gündüzler kısalıp, geceler uzamaya başlayacak.

Ayrıca bugün Türkiye'de, saat 12.00'de, cisimlerin yıl içerisindeki en kısa gölgesi oluşacak. Yılın en uzun gecesi 21 aralıkta yaşanacak.

Gün dönümü nedir, nasıl olur? 2020 Yaz gün dönümü ile en uzun gün ne zaman yaşanacak?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gün dönümü nedir, nasıl olur? 2020 Yaz gün dönümü ile en uzun gün ne zaman yaşanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA