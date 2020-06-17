Gün dönümü nedir, nasıl olur? 2020 Yaz gün dönümü ile en uzun gün ne zaman yaşanacak?

Yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin iki yarımkürede en büyük açılarla düştüğü gün dönümü için sayılı günler kaldı. Bu olayın yaşanması ile beraber gündüz ve gece süresinin kısalıp uzamaya başladığı bilinirken Yaz gündönümünde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Bu durum ise gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamasını sağlamaktadır. Buna göre; gün dönümü ne zaman, hangi tarihte yaşanacak? 2020 Yaz gün dönümü denilen en uzun gündüz ne zaman yaşanacak? Sorusunun yanıtı ve tüm detaylar haberimizde…

GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN YAŞANACAK? 2020 EN UZUN GÜNDÜZ NE ZAMAN?

Haziran ayının başlamasıyla birlikte, yaz gün dönümü vatandaşların merak ettiği konular arasında yerini almış oldu. Güneş ışınlarının açı değiştirerek dünyaya ulaşmasının neticesinde yaşanacak olan en uzun gün 21 Haziran tarihinde gerçekleşecek…