Gün dönümü nedir, nasıl olur? 2020 Yaz gün dönümü ile en uzun gün ne zaman yaşanacak?

Yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin iki yarımkürede en büyük açılarla düştüğü gün dönümü için sayılı günler kaldı. Bu olayın yaşanması ile beraber gündüz ve gece süresinin kısalıp uzamaya başladığı bilinirken Yaz gündönümünde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Bu durum ise gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamasını sağlamaktadır. Buna göre; gün dönümü ne zaman, hangi tarihte yaşanacak? 2020 Yaz gün dönümü denilen en uzun gündüz ne zaman yaşanacak? Sorusunun yanıtı ve tüm detaylar haberimizde…
Haziran ayının başlamasıyla birlikte, yaz gün dönümü vatandaşların merak ettiği konular arasında yerini almış oldu. Güneş ışınlarının açı değiştirerek dünyaya ulaşmasının neticesinde yaşanacak olan en uzun gün 21 Haziran tarihinde gerçekleşecek…
GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN YAŞANACAK? 2020 EN UZUN GÜN NE ZAMAN?
21 Haziran tarihi, güneş ışınlarının, kuzey yarım kürede Yengeç Dönencesi'ne 90 derece açı ile gelmesi dolayısıyla en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşanmasıyla sonuçlanacak.
'Yaz gündönümü' olarak da bilinen 21 Haziran'da, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik geldiği için aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçiyor. Bunun doğal sonucu olarak kuzey yarım kürede gündüzler gecelere göre daha uzun oluyor. Kuzey yarım kürede 'yaz mevsiminin başlangıcı' kabul edilen bugünden itibaren gündüzler kısalıp, geceler uzamaya başlayacak.
Ayrıca bugün Türkiye'de, saat 12.00'de, cisimlerin yıl içerisindeki en kısa gölgesi oluşacak. Yılın en uzun gecesi 21 aralıkta yaşanacak.