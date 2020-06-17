Hekim ağabey kardeşine kabusu yaşattı! "Tekme ve yumruklarla saldırdı, başımı korkuluğa vurdu"

Olayın 29 Mayıs sabahı Kartal'da meydana geldiğini söyleyen A.U., ağabeyi Murat U'nun annesine ait birtakım değerli mücevher ve takıları kendi eşinin kasasına koyduğunu, anne ve babasının yaşadığı evi de kendisinden sakladığını iddia ederek "Bir ay süreyle evi benden sakladılar. Ben bakıcıyla her gün konuşuyordum 'Annem nasıl, babam nasıl?' diye. Adresi benden sakladı" dedi.

A.U, şunları söyledi:

"Babam çok ağırlaştığı zaman beni çağırdılar. O günden itibaren hiç bırakmadım onları. Babam birkaç gün sonra yataktan yuvarlandı boynunu kırdı. Hastaneye kaldırıldı ve hastaneden çıktı. Abim bakımevine yatırdı tüm itirazlarıma rağmen. Orada ciddi anlamda işkence gördü. Benim babam boynunun kırılmasını dahi atlattı çıktı, bakımevine girdi, 6 günde komaya girdi bir daha kurtarılamadı. 3 Şubat tarihinde babam vefat etti ,Babam vefat edince ben artık annemin peşine geldim. 6 aydır bilfiil anneme bakıyordum. Dedim ki bakıcı olsa da olmasa da ben anneme bakacağım. Asla ne bir bakımevine bırakırım ne bir huzurevine bırakırım. Annemin huzurevlik bir şeyi yoktu zaten. Yaştan sebep akli melekeleri yerinde değil. Demans dediğimiz bunama hastası. 91 yaşında. Annemle beraber yaşamaya başladım. Oğlu da 15 günde bir, ayda bir 5-6 dakika uğruyordu. Her bir işini yaptım annemin. Altını da temizledim, yemeğini de yedirdim. Çünkü bana kolaylık sağlıyor annem. Ağzını açıyor, gülüyor, neşeleniyor."