Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hes kodu nasıl alınır, ne işe yarar? Hayat Eve Sığar ile Hes kodu alma işlemi

kodu nasıl alınır, ne işe yarar? ile alma işlemi

Ülkemizde şehirler arası yolculuklarda uygulaması ile kodu alınması gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yürürlüğe giren uygulamada seyahatlerinde uçak, tren, otobüs gibi taşıtları kullanan vatandaşlar alma işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran itibarıyla kaldırılması ile beraber HES kodu olmayan vatandaşların seyahat edemeyecekleri yetkili kişiler tarafından bildirilmişti. Peki, , nedir ve ne işe yarar? Hayat Eve Sığar ile Seyahat kodu nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 17.6.2020 08:50 ABONE OL
Hes kodu nasıl alınır, ne işe yarar? Hayat Eve Sığar ile Hes kodu alma işlemi

Ülkemizde seyahat yasağına ilişkin kodu uygulaması devreye girmişti. Akıllı telefonlara indirilen uygulamasıyla beraber vatandaşlar izin belgesine gerek olmaksızın seyahatlerini gerçekleştirecek. tarafından getirilen uygulamayla beraber kişilerin corona virüsü tehdidi taşıyıp taşımadığına dair bilgilerin takibi yapılıyor. Peki nasıl alınır, nedir, ne işe yarar? Seyahat izni ile işlemleri!

HES KODU NASIL ALINIR? HES KODU ALMA İŞLEMLERİ

Türkiye'de 1 Haziran tarihinden itibaren kaldırılan seyahat yasağının ardından HES kodu uygulaması devreye girdi. Bu kapsamda yolculuğa çıkmadan önce mutlaka temin edilmesi gereken HES kodu alma işlemlerini adım adım haberimizde derledik. Peki ?

Hes kodu nasıl alınır, ne işe yarar? Hayat Eve Sığar ile Hes kodu alma işlemi

HES KODU NASIL ALINIR?

kodu, "" mobil uygulaması üzerinden " işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

SMS İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

HES KODU NEDİR, NE İŞE YARIYOR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulamadır.

Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

Hes kodu nasıl alınır, ne işe yarar? Hayat Eve Sığar ile Hes kodu alma işlemi
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hes kodu nasıl alınır, ne işe yarar? Hayat Eve Sığar ile Hes kodu alma işlemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA