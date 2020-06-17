İcralar, dava, duruşma ve mahkemeler başladı mı, ne zaman? Adliyeler açıldı mı?

Bugün sabah saatlerinden itibaren birçok vatandaşın gündeminde yer alan mahkemelerin başlayacağı tarih ile ilgili açıklama bundan aylar öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre boyunca duruşmaların askıya alınma hali bugün itibarıyla son buluyor. Peki; İcralar, davalar, duruşmalar ve mahkemeler başladı mı, ne zaman? Adliyeler açıldı mı? İşte merak edilenler…

MAHKEMELER BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

Mahkemeler ve davaların koronavirüs salgını sürecinde bir süredir görülmüyor oluşu Adileyede konuya dair işlemleri olan vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yerini alırken geçtiğimiz aylarda konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Açıklamaya göre; Haziran ayında belirlenen tarihten itibaren davaların görüleceği bildirildi…