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İcralar, dava, duruşma ve mahkemeler başladı mı, ne zaman? Adliyeler açıldı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle davaların ve mahkemelerin ertelenmesi süreci bugün itibarıyla sona eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada adliyelerde işlemleri olan vatandaşlar için tarih vermişti. Haziran ayında başlayacağı açıklanan normalleşme adımı ile beraber 16 Haziran sonrası adliyelerde dava, duruşma ve mahkemeler yeniden işlemlere başlayacak. Peki, İcra, dava ve mahkemeler başladı mı? Adliyeler açıldı mı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.6.2020 09:12 Son Güncelleme: 17.6.2020 09:15 ABONE OL
İcralar, dava, duruşma ve mahkemeler başladı mı, ne zaman? Adliyeler açık mı?

Bugün sabah saatlerinden itibaren birçok vatandaşın gündeminde yer alan mahkemelerin başlayacağı tarih ile ilgili açıklama bundan aylar öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre boyunca duruşmaların askıya alınma hali bugün itibarıyla son buluyor. Peki; İcralar, davalar, duruşmalar ve mahkemeler başladı mı, ne zaman? Adliyeler açıldı mı? İşte merak edilenler…

MAHKEMELER BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

Mahkemeler ve davaların koronavirüs salgını sürecinde bir süredir görülmüyor oluşu Adileyede konuya dair işlemleri olan vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yerini alırken geçtiğimiz aylarda konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Açıklamaya göre; Haziran ayında belirlenen tarihten itibaren davaların görüleceği bildirildi…

İcralar, dava, duruşma ve mahkemeler başladı mı, ne zaman? Adliyeler açık mı?

MAHKEMELER VE DAVALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

" için tünelin ucundaki ışık gözükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır." diyen Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bu anlayışla önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda hazırlanan hangi alanda, hangi tarihte, hangi adımların atılacağını gösteren bu ayrıntılı programı yakında sizlerle paylaşacağız. Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini, 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz."

ifadelerini kullanmıştı.

Duruşmaların görüleceği tarihler bugün yani 16 Haziran itibarıyla başlamış oldu.

İcralar, dava, duruşma ve mahkemeler başladı mı, ne zaman? Adliyeler açık mı?
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İcralar, dava, duruşma ve mahkemeler başladı mı, ne zaman? Adliyeler açıldı mı?
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