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İki komşu, kavgada birbirini vurdu

’te, husumetli olan ve apartman önündeki kavgada birbirine tabancayla ateş açan komşulardan C.Ü. (61) göğsünden, D.E. (58) ise bacağından yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.6.2020 19:34 Son Güncelleme: 17.6.2020 19:35 ABONE OL
İki komşu, kavgada birbirini vurdu

Olay, öğleden sonra, Yahyakaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Komşu olan ve aralarında husumet bulunan C.Ü. (61) ile D.E. (58), iddiaya göre, oturdukları binanın önünde karşılaşıp, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

İki komşu, kavgada birbirini vurdu

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken C.Ü. ve D.E., birbirine tabancalarla ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki komşu, kavgada birbirini vurdu

Sağlık görevlileri, göğsünden yaralanan C.Ü.'yü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, bacağından yaralanan D.E.'yi ise özel hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.

İki komşu, kavgada birbirini vurdu
İki komşu, kavgada birbirini vurdu
İki komşu, kavgada birbirini vurdu
İki komşu, kavgada birbirini vurdu
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İki komşu, kavgada birbirini vurdu
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