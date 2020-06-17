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'da bulunan Gölü kaderine terk edildi

'da Ormanı'nın iç kısmında bulunan tabiat harikalarından olan Aydos Gölü'ne akan ve atıklar, canlıları ve ekosistemi tehdit ediyor. Esnafın çağrısına İSKİ duyarsız kalıyor. Kirli suların aktığı Aydos Gölü Ahaber tarafından böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 17.6.2020 16:40 Son Güncelleme: 17.6.2020 16:58 ABONE OL
İstanbul'da bulunan Aydos Gölü kaderine terk edildi

İstanbul Aydos Ormanı'ndaki göle giden hayvansal atık ve kirli sular nedeniyle göl çevresinde son zamanlarda kirlilik ve kötü koku oluşmuş durumda. İşte o görüntüler...

Aydos Ormanı'ndaki gölün içler acısı hali... | Video

Caddebostan Sahili'nde çöp yığınları oluştu

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İstanbul'da bulunan Aydos Gölü kaderine terk edildi
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