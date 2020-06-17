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'da 'pes' dedirten görüntü! Trafik canavarı, yatarak araç kullandı!

Dün D-100 karayolunda kaydedilen bu görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Seyir halindeyken koltuğunu yatırarak güneşlenir vaziyette uzanan sürücü, aynı zamanda direksiyonu da bırakıp ellerini başının altına aldı. Vurdumduymaz adam başka bir araçtaki kişiler tarafından kaydedildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.6.2020 10:14 Son Güncelleme: 17.6.2020 10:17 ABONE OL
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Trafik canavarı, yatarak araç kullandı!

Küçükçekmece'de seyir halindeki bir sürücü, sahilde güneşlenircesine koltuğu geri yatırıp ellerini bırakarak otomobil kullandı. Trafiği tehlikeye atan sürücü vatandaş kamerasına yansıdı.

D-100’de yatarak araç kullanan sürücü kamerada | Video


Olay, Küçükçekmece D-100 kara yolu Topkapı istikametinde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 AN 6375 lüks otomobilin sürücüsü sürücü koltuğunu tamamen geri yatırdı. Ellerini başının altına koyarak ilerleyen sürücüyü yolda seyir halinde olan bir başka vatandaş görüntüledi.

GÜNEŞLENİR VAZİYETTE ARAÇ KULLANDI

Sahilde güneşlenirmişçesine rahat hareketler sergileyerek seyreden sürücünün otomobili nasıl kullandığı ise bilinmiyor. Trafiği tehlikeye atan sürücü bir süre sonra gözden kaybolurken, yoluna aynı şekilde devam edip etmediği ise belirsizliğini koruyor.

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İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Trafik canavarı, yatarak araç kullandı!
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