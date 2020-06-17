İstanbul'daki vahşetin gerekçeli kararında korkunç detaylar!

Çift arasında Arabzaı'nın başka bir erkeğe fotoğraf gönderme ve mesajlaşması nedeniyle birden fazla tartışma yaşandığına işaret edilen gerekçeli kararda, zanlı ile Arabzaı'nın olaydan önce barışarak tekrar bir arada yaşamaya devam ettikleri belirtildi.

Gerekçeli kararda, ikili arasında tekrar tartışma yaşandığına yer verilerek, sanığın, Najiha Arabzaı'nın boğazını eşarpla sıkarak öldürdüğü ifade edildi.