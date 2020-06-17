Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’un göbeğinde 5 asırlık bostan...

’un göbeğinde 5 asırlık bostan...

'nin bitişiğinde olan ve en az 450 yıllık olduğu tahmin edilen bostan geçmişten günümüze ulaşıyor. 16. yüzyılda camiye gelir sağlayan bostan drone ile havadan görüntülendi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.6.2020 10:23 Son Güncelleme: 17.6.2020 10:43 ABONE OL
İstanbul’un göbeğinde 5 asırlık bostan...

İstanbul'un göbeğinde yer alan Piyalepaşa Cami'nin hemen bitişiğindeki 6 buçuk dönümlük ve 16. yüzyılda camiye gelir sağlayan bostan, bugün de ekilmeye devam ediliyor. Mimar Sinan'ın 1573'te inşa ettiği Piyalepaşa Camii'nin yanında yer alan bostan, tarihten izler taşıyor. En az 450 yıllık olan bostan drone ile havadan görüntülendi. Havadan görüntülerde şehrin ortasında yer alan bostan dikkat çekti.

"EKİYORUZ, BİÇİYORUZ VE GELEN MÜŞTERİLERİMİZE TAZE TAZE SATIYORUZ"
12 yıldır bostanda çalışan Mevlüt Özen, "443 yıllık tarihi var. Ben 12 senedir işletiyorum. Daha önce rahmetli Seyit amca vardı. Ekiyoruz, biçiyoruz ve gelen müşterilerimize taze taze satıyoruz. Ne ararsanız var burada. Elimdeki de kara lahana gelen müşterilerimize direkt veriyoruz, bekletmiyoruz" dedi.

"6 SENEDİR BURAYA GELİYORUM"
Sürekli bu bostandan alışveriş yaptığını söyleyen Sinan Baraz, "6 senedir buraya geliyorum. Yakın olarak bir bu bostan var. Baya eski 400 yıldan fazladır. Topraktan direkt biçip veriyor" şeklinde konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’un göbeğinde 5 asırlık bostan...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA