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'de otomobil ile ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil ile ticari aracın başıboş koyun sürüsünün yola çıkması nedeniyle çarpışması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 01:46 ABONE OL
İzmir'de otomobil ile ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Erkan Y. (33) 45 YC 0468 plakalı otomobil ile Torbalı'dan Kemalpaşa istikametine seyrederken yola çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için manevra yaptı. Araç, bir koyuna çarptıktan sonra durdu.

O sırada aynı yönde seyreden Gökhan A. yönetimindeki 34 BCC 895 plakalı ticari araç Erkan Y.'nin duran otomobiline çarptı.

Kazada, Erkan Y, Çınar Buğra Y. (5), Hüdaver Y. (29), Toprak Aras Y. (3) ile Eymen Ege C. (5), Bartu C. (3), Gökhan C. (31), Gamze C. (28) ve Eda K. (28) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eda K, Eymen Ege C. ve Bartu C'yi Ege Üniversitesi Hastanesine, diğer yaralıları ise Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazaya sebebiyet veren başıboş koyun sürüsü çiftçi malları koruma ekiplerince koruma altına alındı.

Yol, ekiplerin çalışmasıyla temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.


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İzmir'de otomobil ile ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
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