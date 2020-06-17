Kaçakları süsleyip ‘tatilci’ dediler

Muğla'nın Bodrum ilçesinden lüks yelkenli tekneyle Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçmak isteyen 75 mülteci yakalandı. 5 mülteciyi süsleyip mavi tura çıkan tatilci gibi gösteren organizatörlerin planı ise suya düştü. Bodrum'dan lüks bir yelkenli yata binen 75 mülteci, Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmek için yola çıktı. Devriye atan Sahil Güvenlik ekipleri, Kardak kayalıklarının önünden geçerken yelkenli yatı durdurdu. Yatta 75 mülteci olduğunu belirleyen ekipler, yelkenli yatı Turgutreis limanına çekti. Mültecilerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.