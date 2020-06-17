Kadınlar çetesi yakalandı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde hırsızlık mağduru bir vatandaş polisi arayarak evindeki 87 gram altın, hasır bilezik, 7 gram Halep işi altın kolye, iki çift altın küpe, 2 altın nişan yüzüğü, 2 yarım altın, tektaş 0,8 karat pırlanta yüzük, 5 taş 0,30 karat pırlanta yüzük, 2 pırlanta küpe, altın gümüş karışık bileziğin çalındığını söyledi. Bağcılar'da 21 Mayıs'ta meydana gelen bir başka hırsızlıkta ise mağdur kişi evinde 20 bin lira, 1000 euro, 250 dolar, piyasa değeri 14 bin lira olan iki altın kolye, 9 çeyrek altın, 4 gram altın, 60 bin lira değerinde 4 altın kolyenin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Polis güvenlik kameralarını incelediğinde olayların 3 kadın hırsız tarafından yapıldığını belirledi. Görüntülerde şüphelilerin bir kapıyı açtığı, içerde birilerinin olduğunu fark edince ayrıldıkları görüldü. Kimlikleri tespit edilen Şeyma U.(18), Ebru U.(20) ve Ayşe Ç.(22) 11 Haziran'da yakalandı. Şeyma U.'nun 22 kez evden hırsızlık 6 kez mala zarar vermekten gözaltına alındığı tespit edildi. Diğer şüphelilerden hamile olan Ebru U.'nun 31 kez, Ayşe Ç.'nin ise 17 kez polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Şeyma U. tutuklandı, Ebru U. ile Ayşe Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.