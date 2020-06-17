Kurban Bayramı ne zaman ve tatil kaç gün? 2020 Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı için özlem dolu bekleyiş sona eriyor. Bayrama sayılı günler kala, birçok vatandaş Kurban Bayramı tarihi ve tatil gün sayısını araştırıyor. Birçok mezhepte sünnet olarak kabul edilen kurban, Hanefi mezhebine göre vacip bir ibadettir. Kurban ibadeti için de hayvan satışları başladı ve genelde hayan satın alma işlemi bayrama kısa süre kala tercih ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? İşte, 2020 yılında Kurban Bayramı ile ilgili detaylar…
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ OLACAK MI?
Kurban Bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.