MEB E-Okul ile 2020 LGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı? Hafta sonu LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak?

LGS için heyecanlı geri sayım sona eriyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan LGS'de üniversite adayı öğrenciler ter dökecek. Sınava sayılı günler kala MEB tarafından e-Okul ile 2020 LGS sınav giriş belgesi alma ekranı erişime açıldı. Bu nedenle sınava girecek olanlar tarafından LGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır sorusu araştırılıyor. Aday öğrencilerin, sınava kimlik ve sınav giriş belgesi ile gelmesi gerekiyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, belge alma işlemi ile ilgili detaylar...
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
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LGS, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;
Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.
ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.