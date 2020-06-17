MEB E-Okul ile 2020 LGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı? Hafta sonu LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak?

LGS için heyecanlı geri sayım sona eriyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan LGS'de üniversite adayı öğrenciler ter dökecek. Sınava sayılı günler kala MEB tarafından e-Okul ile 2020 LGS sınav giriş belgesi alma ekranı erişime açıldı. Bu nedenle sınava girecek olanlar tarafından LGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır sorusu araştırılıyor. Aday öğrencilerin, sınava kimlik ve sınav giriş belgesi ile gelmesi gerekiyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, belge alma işlemi ile ilgili detaylar...

E OKUL İLE LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA 2020

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.