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E-Okul ile 2020 çıkarma ekranı? Hafta sonu LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Bu hafta sonu ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu on binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. tarafından geçtiğimiz hafta yapılan duyuruda 2020 LGS alma ekranının tüm öğrencilerin erişimine açıldığı bildirilmişti. Bu ekran aracılığıyla öğrenciler LGS'ye hangi okulda gireceklerini öğrenebiliyor ve sınav giriş belgesi çıktısı alabiliyor. İşte, LGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı…

Giriş Tarihi: 17.6.2020 13:23 Son Güncelleme: 17.6.2020 13:24 ABONE OL
MEB E-Okul ile 2020 LGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı? Hafta sonu LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak?

için heyecanlı geri sayım sona eriyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan LGS'de üniversite adayı öğrenciler ter dökecek. Sınava sayılı günler kala tarafından e-Okul ile 2020 LGS alma ekranı erişime açıldı. Bu nedenle sınava girecek olanlar tarafından LGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır sorusu araştırılıyor. Aday öğrencilerin, sınava kimlik ve sınav giriş belgesi ile gelmesi gerekiyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, belge alma işlemi ile ilgili detaylar...

E OKUL İLE LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA 2020

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

MEB E-Okul ile 2020 LGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı? Hafta sonu LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak?

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2020 LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

MEB E-Okul ile 2020 LGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı? Hafta sonu LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak?
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MEB E-Okul ile 2020 LGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı? Hafta sonu LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak?
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