Ölümden saniyelerle kurtuldular!

Doğalgaz kaçağının oluştuğu binada yaşayan Feyzi Erdem, "Önce dubalara vuruyor ondan sonra doğalgaz borularına vuruyor. Çocuk da o sırada kapıda duruyor. Sonunda da duvara vuruyor. Araçtan indikten sonra 'bayan sürüyordu' dedi. Polisler aldı götürdü sonrasında." diye konuştu.