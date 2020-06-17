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Ölümden saniyelerle kurtuldular!

'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil binanın doğalgaz borularına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşanan doğalgaz kaçağı sebebiyle sokakta panik yaşandı. anı ve o sırada kaldırımda olan kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.6.2020 22:37 Son Güncelleme: 17.6.2020 23:23 ABONE OL
Ölümden saniyelerle kurtuldular!

saat 20.00 sıralarında Telsiz Mahallesi 72-4 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü Hakan K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 RSG 50 plakalı otomobil kaldırıma çıkarak, önce doğalgaz borularına ardından da binanın duvarına çarptı. Kaza nedeniyle hasar alan doğalgaz borularından gaz sızıntısı yaşandı.

Ölümden saniyelerle kurtuldular!

Sızıntı sebebiyle binalarda oturanlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis yerini emniyet şeridiyle kapatırken, İGDAŞ ekipleri doğalgaz akışını kesti. Kaza yapan araç, çekiciyle kaldırıldı.

Ölümden saniyelerle kurtuldular! | Video

Ölümden saniyelerle kurtuldular!

Doğalgaz kaçağının oluştuğu binada yaşayan Feyzi Erdem, "Önce dubalara vuruyor ondan sonra doğalgaz borularına vuruyor. Çocuk da o sırada kapıda duruyor. Sonunda da duvara vuruyor. Araçtan indikten sonra 'bayan sürüyordu' dedi. Polisler aldı götürdü sonrasında." diye konuştu.

Ölümden saniyelerle kurtuldular!

GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Öte yandan yaşanan panik ve anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kaldırıma çıkarak önce doğalgaz borularına ardından da bina duvarına çarptığı görülüyor. Bu sırada kaldırımda bulunan bir kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

Ölümden saniyelerle kurtuldular!
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Ölümden saniyelerle kurtuldular!
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