Pas lekesi nasıl çıkar? Fayanstan, kromdan ve demirden pas lekesi nasıl, neyle çıkar?

Deniz suyu, yağmur ve benzeri dış etkilere maruz kalan demir, metal gibi malzemeler üzerinde oluşan lekeler fayans, krom ve demirin kendisinde lekeler oluşturmaktadır. Bu lekeler ise dikkatli olmadığımızda giysilerimize de bulaşabilmektedir. Söz konusu lekelerden kurtulmak isteyenler Fayanstan, kromdan ve demirden pas lekesi nasıl, neyle çıkar? Sorusuna ilişkin detayları merak ediyor.

PAS LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Kadınlar tarafından en çok şikayet edilen lekelerin başında pas lekesi geliyor. Kimi zaman çileden çıkartan bu lekelerin hiçbir zaman çıkmayacağı düşüncesine kapılabilirsiniz. Sonunda pes ederek pek çok giysi ve benzeri eşyanızı kaderine terketmiş olabilirsiniz. Ama pas lekesini çıkartmanın bir yolu var.

SİRKE

Oksitlenme yapan – paslanan metal ve benzeri türevde malzemeleri içi sirkeyle dolu olan bir kap içerisinde bir gece boyunca bekletin. Sonraki gün sirke içerisindeki metali çıkararak tel ile ovmaya başlayın.

KARBONAT

Korozyona uğramış paslı eşyanızı karbonat – bulaşık deterjanı karışımıyla ovun. Eşyayı belli bir süre üzerindeki karbonatı durulamadan beklemeye bırakın.

LİMON VE TUZ

Paslı eşyanızın üzerine tuz dökerek, tuzun üzerinde limon damlatın.

FAYANSTAN PAS LEKESİ NASIL, NEYLE ÇIKAR?

Pas lekeleri asitler nedeniyle fayanslar üzerinde oluşur ve bu lekelerden kurtulmanın çaresi yine asit kullanmaktan geçer. Sıradan temizlikte kullanılan yağ çözücü ve deterjanlar söz konusu lekeler üzerinde olumlu etki yaratmayacaktır. Fayans üzerindeki pas lekesinden kurtulmak için denenebilecek yöntemler şöyle;

Limon Suyu

Diş macunu

Sirke

Gaz yağı

Boraks

Bu maddeler fayans üzerindeki pas lekesi bulunan kısımlara uygulanabilir.

KROMDAN VE DEMİRDEN PAS LEKESİ NASIL, NEYLE ÇIKAR?

BEYAZ SİRKE

Sirke krom, demir gibi metal ürünlerinde bulunan pas il tepkimeye girer ve çözülmesini sağlar. Paslı metali birkaç saat beyaz sirke içerisinde bekletmelisiniz. Daha sonra paslı kısmı ovalayarak çıkarmaya çalışınız.

Paslı metal yüzey beyaz sirke kaplama işlemi için fazla büyük boyutta ise sirkeyi paslı yüzey boyunca dökünüz ve kurumasını bekleyiniz. Bu işlemi sirke bulanmış bir bez yardımıyla da yapabilirsiniz.

Metal üzerindeki pas lekesinden kurtulmak için alüminyum folyo sirkeye batırılarak paslı bölge fırça şeklinde ovalanabilir.

Normal bir sirke içerisinde paslı metalleri bir gün boyunca bekletip en son durulayabilirsiniz ,bu yöntem fazla ovalama işlemi yapmak istemeyenlere tavsiye edilir.

MİSKET LİMONU - TUZ

Paslı metal kısmın tamamına tuz serpilmeli ve ardından bu kısımların üzerine misket limonu suyu damlatılmalı.

Misket limonu suyunun fazla olması daha faydalı olacaktır ve 2-3 saat boyunca paslı bölgede bu karışımı bekletin ardından fırçalayarak durulayınız.

Söz konusu tuz – misket limonu karışımını ovalamak – durulamak için limonun kabuğu kullanılabilir. Böylece metale zarar vermeden paslı bölgeyi temizleyebilirsiniz.

Bu işlem için normal limon da tercih edilebilir.

KARBONAT MACUNU

Metal üzerindeki paslı kısmı temizlemek için karbonat – su karışımıyla macun oluşturularak paslı metalin üzerine kalın bir tabak şeklinde yayın, kurumasını bekleyin ve fırçalayın.

Metal üzerindeki karbonat macununu diş fırçasıyla fırçalayın ve su kullanarak durulayın.

Karbonat macunu su kullanılarak istendiği oranda seyreltilebilir. Kesin bir ölçüsü bulunmamaktadır.

PATATES - BULAŞIK DETERJANI

Patates 2'ye ayrılır ve kesilen tek parçanın uç kısmı bulaşık deterjanına batırılır. Bu şekilde paslı kısımla tepkime oluşturarak sökülmeyi kolay hale getirecektir. Patates paslı metalin üzerine koyulur ve 1-2 saat boyunca o şekilde bekletilir.

Tekrar uygulamak istenirse patatesin daha önce kullanılan kısmını keserek daha fazla oranda deterjana bulayın ve tekrar paslı metale nüfuz ettirin.

Bulaşık deterjanı bulunmuyorsa Patatese karbonat – su karışımı da eklenebilir.

OKSALİK ASİT

Paslı metale bu kimyasalı uygulamadan önce lastik eldiven, koruyucu kıyafet, gözlük gibi koruyucu tedbirler almalısınız ve sağlığınız için oksalik asidin buharını solumamaya dikkat ediniz. Paslı metali sıvı formlu bulaşık deterjanı yardımıyla yıkayınız, suyla durulayınız ve dikkatli şekilde kurulayınız. Takriben 25 ml (1 tatlı kaşığı 5 ml) oksalik asidi 250 ml ılık su içerisine ekleyerek karıştırınız. Paslı metali yaklaşık olarak 29 dakika boyunca oksalik asit karışımına batırınız veya pirinç fırça yahut giysi fırçası yardımıyla temizleyiniz. Metal üzerindeki pas söküm işlemi sona erdiğinde iyice yıkayarak durulayınız.

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