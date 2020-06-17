Piknik alanına gelenlere 'yılan dansı' sürprizi!

"GEZERKEN DENK GELDİ"



Belgesellerde izledikleri görüntüyü bu sefer kendinin kaydettiğini belirten Yarış, "Birden gezerken böyle bir şey denk geldi ilk an korkmama rağmen sonrasında alıştım ve görüntü çekmek için telefona sarıldım. Uzun süre çiftleşme dansı yapan yılanlar, daha sonra birbirlerinden ayrılarak arka arkaya ormanlık alana gitti" dedi.