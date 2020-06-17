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Piknik alanına gelenlere 'yılan dansı' sürprizi!

'ta, mesire alanında vatandaşlar, iki yılanın çiftleşme dansını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Geçtiğimiz günlerde de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köyde dolaşan Umutcan Yarış isimli vatandaş, birbirine sarılmış halde dans eden iki yılanı cep telefonu kamerasıyla görüntülemişti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.6.2020 10:47 Son Güncelleme: 17.6.2020 10:56 ABONE OL
Piknik alanına gelenlere 'yılan dansı' sürprizi!

Kent merkezine 22 kilometre mesafedeki Mercimekkale Barajı piknik ve mesire alanına gidenler, bölgede siyah yılan olarak bilinen ve boyları 1 metreden uzun olan iki yılanın çiftleşme dansına şahit oldu.

Piknik alanına gelenlere 'yılan dansı' sürprizi!

Yılanları belirli bir mesafeden izleyen vatandaşlar, bir yandan da o anları, cep telefonlarıyla kayda aldı.

Piknik alanına gelenlere 'yılan dansı' sürprizi!

TUNCELİ'DE DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köyde dolaşan Umutcan Yarış isimli vatandaş, birbirine sarılmış halde dans eden iki yılanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yarış'ın hiç korkmadan yılanları yakın mesafeden görüntülemesi şaşkına çevirdi.

Piknik alanına gelenlere 'yılan dansı' sürprizi!

Tunceli'de birbirlerine sarılmış yaklaşık bir metre uzunluğundaki 2 yılanın, dansı saniye saniye görüntülendi.

Ovacık ilçesinde yaşayan Umutcan Yarış, köyde dolaştığı sırada bir metrelik iki yılanı birbirlerine sarılmış halde gördü. Oldukça yakın mesafeden korkmadan cep telefonu ile kayıt yapan Yarış, iki yılanın dansına tanıklık etti.

Piknik alanına gelenlere 'yılan dansı' sürprizi!

"GEZERKEN DENK GELDİ"

Belgesellerde izledikleri görüntüyü bu sefer kendinin kaydettiğini belirten Yarış, "Birden gezerken böyle bir şey denk geldi ilk an korkmama rağmen sonrasında alıştım ve görüntü çekmek için telefona sarıldım. Uzun süre çiftleşme dansı yapan yılanlar, daha sonra birbirlerinden ayrılarak arka arkaya ormanlık alana gitti" dedi.

Piknik alanına gelenlere 'yılan dansı' sürprizi!

Muş'ta mesire alanında yılanların çiftleşmesini görüntülediler | Video

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Piknik alanına gelenlere 'yılan dansı' sürprizi!
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