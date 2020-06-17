Puhu kuşu yuvası için çalışmalar durduruldu

KUŞ popülasyonu bakımından zengin potansiyele sahip Çorum'a giden fotoğrafçılar, merkeze bağlı Karaağaç köyü bölgesinde yaşayan bir puhuyu görüntüledi. Çorum Belediyesi'nce işletilen taş ocağındaki çalışma sahasına puhu kuşunun yuva yaptığını ve yavruları olduğunu fark eden fotoğrafçılar, çalışmaların devam etmesi halinde yavruların zarar göreceği düşüncesiyle Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a bilgi verdi. Bunun üzerine Başkan Aşgın, taş ocağındaki çalışmaların durdurulması talimatını verdi. Başkan Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavruların, temmuz ayı sonuna doğru ancak yuvadan uçabileceklerini, o tarihe kadar taş ocağındaki çalışmalara ara verdiklerini belirtti.