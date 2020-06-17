Son dakika: Şanlıurfa'da korkutan deprem! Deprem birçok ilçede hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD'dan alınan verilere göre, Şanlıurfa ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. Deprem yerin 7.6 km derinliğinde gerçekleşirken, büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.