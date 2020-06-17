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Son dakika: 'da korkutan ! Deprem birçok ilçede hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi

ve Kandilli Rasathanesi’nden gelen son dakika haberine göre 'da meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte, Şanlıurfa Hilvan'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar ve AFAD son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 17.6.2020 11:59 Son Güncelleme: 17.6.2020 12:05 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'da korkutan deprem! Deprem birçok ilçede hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD'dan alınan verilere göre, Şanlıurfa ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. Deprem yerin 7.6 km derinliğinde gerçekleşirken, büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

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Son dakika: Şanlıurfa'da korkutan deprem! Deprem birçok ilçede hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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