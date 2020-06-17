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Son dakika: Şanlıurfa'da korkutan deprem! Deprem birçok ilçede hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte, Şanlıurfa Hilvan'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar ve AFAD son depremler listesi...
Giriş Tarihi: 17.6.2020 11:59Son Güncelleme: 17.6.2020 12:05ABONE OL
AFAD'dan alınan verilere göre, Şanlıurfa ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. Deprem yerin 7.6 km derinliğinde gerçekleşirken, büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.