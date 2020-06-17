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sonuçları açıklandı mı? BURADA!

İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılan oyununun 1332. Hafta çekilişi 17 Haziran 2020 Çarşamba (bugün) yapılacak canlı çekilişle belli olacak. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve hayallerini süsleyen büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını merak ederek MPİ ? sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte 1332. Hafta 17 Haziran 2020 Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları, ekranı…

Giriş Tarihi: 17.6.2020 18:36 Son Güncelleme: 17.6.2020 18:37 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 17 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin ( İdaresi) haftanın her Çarşamba ev Cumartesi günleri çekilişini yaptığı 'nun 1332. Hafta şanslı numaraları bugün (17 Haziran 2020 Çarşamba) yapılacak canlı çekilişle birlikte belirlenecek. Bugün yapılacak canlı çekiliş için kazandıran numaraları doğru bilerek büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu sever vatandaşlarımız haftanın şanslı numaralarını öğrenmek için MPİ ? sorusunun cevabını merak ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (17 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA)

MPİ 1332. hafta Sayısal Loto 17 Haziran çekiliş sonuçları saat 21.45'te yapılacak canlı çekilişle belli olacak. Haftanın şanslı numaralarını canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada bulabileceksiniz…

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 17 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

17 HAZİRAN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

  • (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
  • (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
  • (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 17 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 17 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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