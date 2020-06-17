Şehidin eşinden en acı veda; “Seni seviyorum Fatih"

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

2 yıl önce polis memuru olarak atandığı ve 10 yıldır Ebru Kara ile evli olduğu öğrenilen Kara'nı naaşı tamamlanan işlemlerinin ardından görev yeri Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, şehidin eşi Ebru Kara, annesi Nevin Kara, babası Nusret Kara, yakınları, görev arkadaşları ve kent protokolü katıldı.