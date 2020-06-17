Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şehidin eşinden en acı veda; “Seni seviyorum Fatih"

Şehidin eşinden en acı veda; “Seni seviyorum Fatih"

'nin Körfez ilçesinde görevi sırasında bir aracın çarpması sonucunda şehit düşen polis memuru Yusuf Kara son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin tabutunun arkasında seslenen eşi, "Seni seviyorum Fatih" diyerek gözyaşı döktü. Körfez ilçesi Kirazlı Yalı mevki'inde 8 Haziran tarihinde trafik denetim kontrol noktasında araç çarpması sonucunda şehit düşen polis memuru Yusuf Kara(28) son yolculuğuna uğurlandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında 34 LU 1456 plakalı araç, polisin dur ihtarına uymadı. Hızla yoluna devam eden araç, yol kontrolünde görev yapan Kocaeli Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yusuf Kara'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Kara şehit düştü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.6.2020 11:44 Son Güncelleme: 17.6.2020 11:49 ABONE OL
Şehidin eşinden en acı veda; “Seni seviyorum Fatih

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

2 yıl önce polis memuru olarak atandığı ve 10 yıldır Ebru Kara ile evli olduğu öğrenilen Kara'nı naaşı tamamlanan işlemlerinin ardından görev yeri Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, şehidin eşi Ebru Kara, annesi Nevin Kara, babası Nusret Kara, yakınları, görev arkadaşları ve kent protokolü katıldı.

Şehidin eşinden en acı veda; “Seni seviyorum Fatih

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, büyük hüzün yaşadıklarını ifade ederek, yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulundu. Daha sonra konuşan Valisi Hüseyin Aksoy ise, "Fatih kardeşimizi dün gece kaybettik. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, yakınlarına, teşkilatımıza sabır diliyorum. Böylesine önemli görevlerde bulunan ve yaşamlarını kaybederek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi anıyorum" dedi.

Şehidin eşinden en acı veda; “Seni seviyorum Fatih

"SENİ SEVİYORUM FATİH, RUHU ŞAD OLSUN"

Konuşmaların ardından edilen dualarla şehidin naaşı memleketi Malatya'ya uğurlandı. Eşine son kez veda eden Ebru Kara, tabuta sarılarak, "Seni seviyorum Fatih, ruhu şad olsun" diye seslendi.

Şehidin eşinden en acı veda; “Seni seviyorum Fatih

Şehidin naaşı daha sonra cenaze aracına koyularak memleketine uğurlanmak üzere Cengiz Topel Havalimanı'na götürüldü.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehidin eşinden en acı veda; “Seni seviyorum Fatih"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA