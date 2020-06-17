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Seyir halindeki araca yıldırım düştü! O anlar kamerada...

İstanbul'dan memleketleri Afyonkarahisar'a gitmek üzere yola çıkan aile, 'de büyük şok yaşadı. Seyir halinde oldukları sırada ailenin otomobiline yıldırım düştü. Olayda aileden yaralanan olmazken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.6.2020 14:53 Son Güncelleme: 17.6.2020 15:03 ABONE OL
Seyir halindeki araca yıldırım düştü! O anlar kamerada...

İstanbul'dan memleketleri Afyonkarahisar'a gelen Ahmet Dere ve ailesinin bulunduğu otomobile seyir halindeyken yıldırım isabet etti. Dere ve ailesinin yara almadan kurtulduğu olay anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

ARACIN BEYNİ YANDI

İstanbul'da oturan Ahmet Dere, eşi ve kızıyla birlikte memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine gelmek üzere 14 Haziran'da yola çıktı. Eskişehir yakınlarına geldiklerinde sağanak başlarken, Dere ailesinin bulunduğu otomobile seyir halinde yıldırım isabet etti. Antene isabet eden yıldırım sonrası yüksek akım nedeniyle aracın elektronik beyni devre dışı kalırken, Ahmet Dere ve ailesi büyük bir tehlike atlattı. Dere ailesi olaydan yara almadan kurtulurken, çekici yardımıyla Afyonkarahisar'a getirilen araç bakıma alındı. Seyir halindeki otomobile yıldırımın isabet ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Seyir halindeki araca yıldırım düştü! O anlar kamerada...
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