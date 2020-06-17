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Akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü!

Akılalmaz cinayet vakası 'da yaşandı. Sabah saatlerinde iki husumetli akraba arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. isimli şahıs, akrabası O.K.'ya kurşun yağdırdı. O.K., olay yerinden kaçarak kurtulurken, kurşunlar o sırada yoldan geçen Ali Kutlu'ya isabet etti. Kutlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp gelen eşi ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.6.2020 08:54 Son Güncelleme: 17.6.2020 09:34 ABONE OL
Akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü!

Olay, sabah 6.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı mahallesi Ali Galip Yaldız Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında tartışma çıktı.

Akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü!

Olay, sabah 6.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı mahallesi Ali Galip Yaldız Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, iddiaya göre T.K. yanında getirdiği silahını belinden çıkararak akrabası O.K.'ya kurşun yağdırdı.

Akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü!

Silahlı saldırıya uğrayan O.K. otomobiline binerek olay yerinde hızla uzaklaşırken, işe gitmek için yoldan geçen Ali Kutlu (60) kurşunların hedefi oldu. Silah sesleri çevrede endişe ve korku yaratırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Ali Kutlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü!

KUTLU'NUN EŞİ OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüpheli T.K.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayı haber alarak olay yerine gelen Ali Kutlu'nun eşi Kutlu'nun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Öte yandan taraflardan O.K.'nin emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

Akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü!

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kutlu'nın cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü!
Akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü!
Akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü!
Akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü!
Akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü!
Akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü!
Akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü!
Akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü!
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Akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü!
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