Akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü!

Silahlı saldırıya uğrayan O.K. otomobiline binerek olay yerinde hızla uzaklaşırken, işe gitmek için yoldan geçen Ali Kutlu (60) kurşunların hedefi oldu. Silah sesleri çevrede endişe ve korku yaratırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Ali Kutlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.